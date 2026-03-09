Сегодня более 58 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены по уровню полного (11-летнего) среднего образования, передает Trend.

Экзамены пройдут в ряде городов и районов страны, включая Наримановский, Сабунчинский, Хазарский, Сабаильский, Насиминский, Низаминский и Пираллахинский районы Баку, Абшерон (I часть), Сумгайыт (I часть), Гянджу (I часть), а также Горанбой, Евлах, Нафталан, Шамкир, Агстафу, Ширван, Гаджигабул, Нефтчалу, Сальян, Уджар, Агдаш, Зардаб, Кюрдамир, Лянкяран, Джалилабад, Барду, Тертер, Физули (включая среднюю школу №1 имени М. Улугбека), Зангилан (средняя школа села Агалы), Джебраил (школа имени М. Мехдизаде в Хоровлу), Агдере (средние школы сел Талыш, Гёярх, Гасанриз, Шыхарх и Суговушан), а также Шеки, Огуз, Габалу, Хачмаз, Сиязань и Шабран.

Кроме того, сегодня экзамены сдадут учащиеся школ с обучением на английском языке.

Начало экзамена - в 11:00, допуск в экзаменационные здания завершится в 10:45. Участники, прибывшие позже, в здание допускаться не будут.

Участники должны иметь при себе пропускной лист на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность. Участники, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, должны также предоставить справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленной фотографией.