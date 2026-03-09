Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

Турция разместила шесть истребителей F-16 и системы ПВО в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при необходимости страна готова принять дополнительные меры для усиления безопасности ТРСК, сообщило в понедельник турецкое Минобороны.

«Шесть истребителей F-16 и системы ПВО дислоцированы с понедельника в ТРСК в рамках плана по усилению безопасности ТРСК в свете последних событий в регионе. Дополнительные меры будут приняты при необходимости», - говорится в заявлении министерства.

Источник: РИА Новости