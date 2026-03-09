Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до семи

Число американских военных, погибших с начала операции США против Ирана, увеличилось до семи. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана, - сообщило командование в X. - Это седьмой военный [США], погибший в бою во время операции "Эпическая ярость".

Как отмечается, погибший принадлежал к подразделению, размещенному в Саудовской Аравии, и получил тяжелые ранения 1 марта.