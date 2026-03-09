ЕС проведет заседания по координации поставок нефти и газа на фоне кризиса в Иране

Евросоюз в четверг проведет заседания рабочих групп по координации поставок нефти и газа в связи с кризисом в Иране и ростом цен на энергоресурсы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его информации, заседания рабочих групп, на которых будут присутствовать представители правительств стран ЕС, состоятся в четверг. На них будут обсуждаться последствия конфликта на Ближнем Востоке для энергетики, а также актуальные оценки поставок нефти в страны ЕС. Основная цель встреч - мониторинг безопасности поставок нефти и газа, а также координация мер реагирования в случае дальнейшего ухудшения ситуации, отмечает агентство.

Reuters подчеркивает, что, согласно европейским правилам, страны - участницы ЕС обязаны держать в резерве запасы нефти, покрывающие 90 дней потребления.