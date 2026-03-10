В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей

Более 200 женщин и детей погибли в Иране в ходе конфликта с США и Израилем, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"В ходе атак 206 женщин и детей погибли", - сказала Мохаджерани, чьи слова приводит агентство Mehr.

Она не озвучила общих данных по жертвам конфликта, однако постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявлял о более чем 1,3 тысячи погибших.

По словам Мохаджерани, под удары попали несколько десятков объектов здравоохранения, а также 16 машин и вертолет скорой помощи, погибли 11 медицинских работников.

Ранее глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд также заявил, что более 13,5 тысячи гражданских объектов в Иране получили повреждения во ходе конфликта с США и Израилем.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости