Погода на среду: В Баку ожидается до 11 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды среду, 11 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 10 на 11 число и утром в отдельных районах возможен моросящий дождь. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3…+6 °C, днем +7…+11 °C. Атмосферное давление снизится с 779 мм рт. ст. до 776 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 75–80 %, днем 60–65 %.

В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные осадки, в горных районах ожидается снег.

Днем осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью +2…+5 °C, днем +7…+12 °C; в горах ночью −5…−10 °C, в высокогорьях −10…−15 °C, днем 0…−5 °C.