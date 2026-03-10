Фидан заявил Арагчи о недопустимости нарушения воздушного пространства Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи о недопустимости нарушения Ираном воздушного пространства республики и отметил, что Анкара в этой связи будет принимать ответные меры.

Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

"Министр Фидан подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Турции является неприемлемым и что она будет продолжать принимать все необходимые ответные меры. Он также заявил, что все стороны [конфликта] должны воздерживаться от действий, которые могут нарушить региональную безопасность и создать угрозу для гражданского населения", - отметил источник.

"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракеты, направленные в воздушное пространство Турции, не были запущены с территории Ирана и что по этому вопросу будет проведено всестороннее расследование", — сказал собеседник агентства.

