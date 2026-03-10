Глава Совета ЕС: США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах
США нарушают основанный на правилах мировой порядок, ЕС должен выступить в его защиту.
Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
«США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. В этой новой реальности, какая должна быть миссия Евросоюза? Во-первых, мы должны защищать правила, основанные на международном праве. Мы должны способствовать соблюдению принципов, закрепленных в Уставе [ООН] и изложенных в наших международных договорах», - сказал Кошта, выступая перед послами стран ЕС.
Источник: ТАСС
