Глава Совета ЕС: США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах

США нарушают основанный на правилах мировой порядок, ЕС должен выступить в его защиту.

Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

«США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. В этой новой реальности, какая должна быть миссия Евросоюза? Во-первых, мы должны защищать правила, основанные на международном праве. Мы должны способствовать соблюдению принципов, закрепленных в Уставе [ООН] и изложенных в наших международных договорах», - сказал Кошта, выступая перед послами стран ЕС.

Источник: ТАСС