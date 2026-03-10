В Риме состоялся ифтар с участием представителей трех монотеистических религий - ФОТО

9 марта в Риме по инициативе Управления мусульман Кавказа и посольства Азербайджана при Святом Престоле был организован ифтар.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие находящийся с визитом в Ватикане председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий Азербайджана, многочисленные представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Италии и при Святом Престоле, государственные, религиозные и общественные деятели. Его Святейшество Папу Льва XIV представлял государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

Поддержку в организации мероприятия, целью которого является наведение прямых мостов между гражданами, государственными и общественными структурами, также оказали посольство Королевства Марокко при Святом Престоле и Центр интеграции и коммуникации медиа (MICC).

Ифтар, ставший очередным вкладом Азербайджана в межрелигиозный диалог и сотрудничество в мировом масштабе и объединивший представителей различных религий – мусульман, христиан и иудеев, был направлен на продолжение и дальнейшее укрепление диалога в период глубоких геополитических противостояний, гуманитарных кризисов и бушующих войн. Одним из наиболее примечательных моментов данной инициативы стало совпадение нынешнего ифтара со священными датами трех великих монотеистических религий – исламского месяца Рамазан, христианского праздника Благовещения и иудейского праздника Пурим.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из Священного Корана.

Выступивший в качестве модератора мероприятия генеральный секретарь MICC Низар Рамадан сказал, что основной целью является поощрение реальной интеграции различных общин в рамках уважения к национальным законодательствам и обеспечение их полноправия.

Посол Королевства Марокко при Святом Престоле Раджае Наджи отметила, что данное мероприятие внесет вклад в дальнейшее укрепление уз дружбы между странами и общинами. Она подчеркнула, что, совместно организовав это мероприятие, и Марокко, и Азербайджан еще раз подтвердили свою общую приверженность миру и вдохновили на совместную деятельность во имя более братского мира.

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин в своем выступлении передал участникам церемонии приветствия Папы Льва XIV. Он отметил, что подобные инициативы демонстрируют, что дипломатия осуществляется не только за столом переговоров, но и за гостевыми столами. Совместная трапеза создает взаимопонимание, укрепляет доверие и подтверждает наше общее достоинство. Воистину дружба между народами укрепляется не только через соглашения и партнерства, но и посредством этих простых, но глубоко символичных жестов.

Посол нашей страны при Святом Престоле Ильгар Мухтаров, отметив глубокое символическое значение того, что церемония ифтара совпала с празднованием священных дат трех монотеистических религий, довел до внимания, что Азербайджан исторически является страной, где представители различных религий и народов на протяжении веков сосуществовали в условиях мира и гармонии. Подчеркнув, что ифтар является открытым и искренним призывом к братству, дипломат отметил, что в мире, характеризующемся конфликтами, поляризацией и недоверием, подобные послания являются истинным духовным руководством для нашего времени. Поэтому разнообразие – это не угроза, а выражение божественной мудрости. Различия существуют для процветания диалога, и познание друг друга это не нечто добровольное, а моральная обязанность.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении подчеркнул, что данная церемония ифтара, ставшая символом сотрудничества Азербайджана и Святого Престола в плоскости межрелигиозного диалога, является наглядным воплощением культуры мира и мирного сосуществования в мире, важным вкладом в укрепление связей. Отметив, что Азербайджан, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, восстановил свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, А.Пашазаде сообщил, что сегодня Азербайджанское государство восстанавливает и отстраивает заново объекты нашего религиозно-духовного наследия, памятники, принадлежащие всем религиям, мечети и храмы, разрушенные в результате актов вандализма в период оккупации.

Подчеркнув успешное развитие отношений между Святым Престолом и Азербайджанским государством, а также регулярное осуществление взаимных визитов на высоком уровне, шейх уль-ислам отметил, что большой вклад Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой по линии Фонда Гейдара Алиева в дело реставрации исторических религиозных памятников в Ватикане служит дальнейшему углублению двусторонних связей.

После выступлений состоялось вручение памятных подарков и награждение группы лиц за вклад в межрелигиозный диалог.