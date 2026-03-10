ПВО ОАЭ отражает очередной налет иранских ракет и беспилотников
В настоящее время системы противовоздушной обороны ОАЭ противостоят ракетным и беспилотным угрозам со стороны Ирана, сообщает Министерство обороны Эмиратов в соцсети Х.
Министерство обороны подтверждает, что звуки, слышимые в различных частях страны, являются результатом перехвата баллистических ракет системами ПВО, а также перехвата истребителями беспилотников и летательных аппаратов.
В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракетного и беспилотного оружия со стороны Ирана.
Министерство обороны утверждает, что слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и беспилотников системами противовоздушной обороны.
367