ПВО ОАЭ отражает очередной налет иранских ракет и беспилотников

В настоящее время системы противовоздушной обороны ОАЭ противостоят ракетным и беспилотным угрозам со стороны Ирана, сообщает Министерство обороны Эмиратов в соцсети Х.

Министерство обороны подтверждает, что звуки, слышимые в различных частях страны, являются результатом перехвата баллистических ракет системами ПВО, а также перехвата истребителями беспилотников и летательных аппаратов.

