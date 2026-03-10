 ПВО ОАЭ отражает очередной налет иранских ракет и беспилотников | 1news.az | Новости
ПВО ОАЭ отражает очередной налет иранских ракет и беспилотников

First News Media10:03 - Сегодня
В настоящее время системы противовоздушной обороны ОАЭ противостоят ракетным и беспилотным угрозам со стороны Ирана, сообщает Министерство обороны Эмиратов в соцсети Х.

Министерство обороны подтверждает, что звуки, слышимые в различных частях страны, являются результатом перехвата баллистических ракет системами ПВО, а также перехвата истребителями беспилотников и летательных аппаратов.

