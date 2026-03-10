Хамам Кербалаи Хамид Абдулла - памятник восточной банной культуры - ФОТО

На территории Азербайджана сохранилось большое количество историко-архитектурных памятников, отражающих многовековую культуру и традиции городского строительства.

Неотъемлемой частью облика любого старого города или поселения на Востоке издавна являлись мечети, базарные площади, караван-сараи и общественные бани. Эти сооружения формировали общественное пространство и играли важную роль в повседневной жизни горожан. Особое место среди них занимали бани, поскольку в исламской культуре вопрос чистоты и омовения имеет важнейшее значение. Именно поэтому во многих городах и поселениях Азербайджана строились многочисленные хамамы, отличавшиеся своими архитектурными школами, конструктивными особенностями и системой отопления. Многие из них и сегодня представляют собой ценные памятники архитектуры, демонстрирующие мастерство зодчих, разнообразие строительных материалов и богатство архитектурных деталей.

Одним из таких памятников является баня Кербалаи Хамид Абдуллы, построенная в 1806 году в деревне Арчиван Астаринского района. Сооружение привлекает внимание своими архитектурными решениями и продуманной планировкой. Баня возведена из красного обожжённого кирпича и состоит из нескольких помещений, образующих просторное и светлое внутреннее пространство. Планировка здания разработана таким образом, чтобы максимально сохранять тепло внутри помещений, что было важным элементом традиционной системы отопления восточных бань. По своей структуре и архитектурным особенностям она представляет собой характерный пример традиционного азербайджанского хамама. Несколько залов бани образуют последовательную систему помещений. Центральный зал отличается сводчатым перекрытием и массивными арками, создающими ощущение монументальности и уюта одновременно. В центре помещения располагается каменный резервуар или бассейн, который служил важным элементом банной процедуры и композиционным центром интерьера. Небольшие оконные проёмы и световые отверстия в верхней части сводов обеспечивают мягкое естественное освещение, благодаря чему интерьер бани выглядит достаточно светлым. По периметру помещений расположены каменные лежаки и ниши, предназначенные для отдыха и проведения банных процедур. Вместе с тем сводчатые формы, массивные арки и игра света создают выразительный архитектурный образ.

Особый интерес представляет система отопления: тепло распространялось под полами и внутри стен по специальным каналам, позволяя поддерживать равномерную температуру во всех помещениях. Такая конструкция помогала сохранять тепло длительное время и делала баню экономичной в эксплуатации. Несмотря на прошедшие столетия, архитектурная структура здания хорошо читается и сегодня, позволяя представить, как функционировало это общественное пространство. Интересно, что баня продолжала использоваться и в советский период, сохраняя своё первоначальное назначение.

В наши дни этот уникальный памятник архитектуры находится под государственной охраной и состоит на балансе Министерства культуры в соответствии с постановлением Кабинета Министров. Баня является бесценным свидетельством архитектурной традиции своей эпохи и важной частью исторического наследия, которое необходимо сохранять и передавать будущим поколениям.

Бани Азербайджана представляют собой уникальное историческое и культурное наследие страны. Эти сооружения являются не только свидетельством архитектурного мастерства прошлых эпох, но и важной частью общественной и духовной жизни народа. Подобные памятники несут в себе память о традициях, образе жизни и культурных ценностях прошлых поколений. Поэтому такие исторические бани, как и всё культурное наследие страны, имеют огромную ценность и требуют бережного отношения.

Автор Вахид Шукюров