 Fars: в Иране еще одна школа подверглась нападению
Fars: в Иране еще одна школа подверглась нападению

First News Media09:48 - Сегодня
Школа в городе Хомейн подверглась нападению. Об этом сообщило агентство Fars.

По словам представителя службы безопасности, которые передает агентство, "школа имени Хафеза Хомейна подверглась враждебному нападению".

Fars указывает, что при бомбардировке были повреждены несколько домов, расположенных в том же квартале, где находится и школа имени Хафеза Хомейна.

Информации о возможных пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Источник: ТАСС

198

