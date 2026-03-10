Роботизированная хирургия в Acıbadem: высокая точность операций и новые возможности лечения - ФОТО

Системы роботизированной хирургии используются в сети клиник Acıbadem уже более 15 лет.

За это время тысячи пациентов прошли лечение от различных заболеваний, прежде всего онкологических.

Сегодня операции с применением робототехники выполняются в шести больницах Acıbadem, обеспечивая пациентам со всего мира максимально точные хирургические вмешательства и высокие результаты лечения.

За последние четверть века хирургия пережила серьезную эволюцию. Если раньше большинство операций проводилось открытым способом, то сегодня медицина все чаще переходит к малоинвазивным методам. Они требуют меньших разрезов, снижают риск осложнений и позволяют пациентам быстрее восстанавливаться после операции.

В передовых медицинских центрах по всему миру многие хирургические вмешательства - особенно при определенных заболеваниях - сегодня выполняются с использованием лапароскопических или роботизированных технологий.

Лидер в области роботизированной хирургии

Acıbadem занимает лидирующие позиции в области роботизированной хирургии не только в Турции, но и во всем регионе. Многие хирурги, которые сегодня проводят роботизированные операции в клиниках сети, были пионерами и запускали первые программы роботизированной хирургии в стране.

Сегодня роботизированные системы активно применяются сразу в нескольких направлениях медицины: урологии, гинекологии, общей хирургии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии.

Кроме того, при Университете Acıbadem действует официальный учебный центр по роботизированной хирургии. Здесь врачи проходят обучение и получают сертификаты, признаваемые во всем мире.

Как работает роботизированная хирургия

Во время роботизированной операции хирург управляет специальными манипуляторами с помощью компьютерной консоли, расположенной в операционной. Роботизированная система оснащена высокоточными инструментами и обеспечивает хирургу увеличенное и детализированное изображение операционного поля. Такой подход позволяет выполнять хирургические манипуляции с высокой точностью и контролем.

Роботизированная хирургия дает целый ряд преимуществ, которые напрямую влияют на результаты лечения и восстановление пациента. Прежде всего это более высокая точность операций, позволяющая снизить риск повреждения окружающих тканей. Благодаря меньшим хирургическим разрезам уменьшается травматичность вмешательства и остаются менее заметные рубцы. Кроме того, пациенты теряют меньше крови, снижается риск инфекций и уменьшаются послеоперационные боли. Все это способствует более быстрому восстановлению и сокращает время пребывания пациента в стационаре. В совокупности эти факторы позволяют добиваться лучших результатов лечения.

Какие заболевания лечат с помощью роботизированной хирургии

Роботизированная хирургия чаще всего применяется в онкологии для максимально точного удаления опухолей. Однако она используется и во многих других областях медицины.

Урологические заболевания

Роботизированная хирургия широко применяется при лечении урологических онкологических заболеваний, включая рак предстательной железы, мочевого пузыря и почек.

Одной из наиболее распространенных процедур является радикальная простатэктомия - хирургическое удаление предстательной железы при раке простаты.

Простата окружена тонкими сосудами и нервами, которые отвечают за удержание мочи и эректильную функцию. Роботизированная хирургия позволяет работать с высокой точностью и помогает сохранить эти важные структуры.

В клиниках Acıbadem стремятся не только удалить опухоль, но и максимально снизить риск таких осложнений, как недержание мочи и импотенция. Урологи Acıbadem также стали первопроходцами в этой области: именно здесь в 2006 году была выполнена первая в Турции роботизированная операция по поводу рака предстательной железы.

Рак легкого

Рак легкого остается самым распространенным видом рака во всем мире. При раннем выявлении одним из основных методов лечения является удаление пораженной части легкого. Сегодня такая операция может проводиться с использованием роботизированной системы, однако выполнять ее могут лишь хирурги, прошедшие специальную подготовку и обладающие высокой квалификацией.

Роботизированная технология позволяет хирургу выполнять точные движения для удаления раковой ткани, не прибегая к большим разрезам или разведению ребер. В результате пациент испытывает меньше боли и быстрее восстанавливается.

Проктологическая хирургия и лечение грыж

Роботизированные системы дают значительные преимущества и в проктологической хирургии. Прямая кишка расположена глубоко в полости таза - в узком и труднодоступном пространстве, поэтому повышенная точность и улучшенная визуализация делают роботизированную хирургию особенно эффективной в таких условиях.

Кроме того, роботизированная хирургия все чаще используется при лечении грыж. Она позволяет более точно устанавливать сетчатый имплант и накладывать швы, что особенно важно при больших, сложных или рецидивирующих грыжах.

Гинекологические операции

Одной из наиболее распространенных операций в роботизированной гинекологии является гистерэктомия - хирургическое удаление матки. В зависимости от заболевания операция может также включать удаление шейки матки, маточных труб или яичников.

Гистерэктомия проводится при различных патологиях, включая миому матки, гинекологический рак и эндометриоз. Во многих случаях эндометриоза применяется органосохраняющий подход, при котором матка и яичники сохраняются, а удаляются только очаги эндометрия. Роботизированный доступ обеспечивает более высокую точность операции, меньшую кровопотерю и более быстрое восстановление пациента.

Роботизированная кардиохирургия

Турция считается одной из ведущих стран Европы по применению роботизированных технологий в кардиохирургии. На сегодняшний день в клиниках Acıbadem выполнено более 500 операций на сердце с использованием роботизированных систем.

К числу операций, которые выполняются с использованием роботизированных технологий, относятся аортокоронарное шунтирование, пластика и замена митрального клапана, замена аортального клапана, пластика и замена трикуспидального клапана, закрытие дефекта межпредсердной перегородки и коррекция дефекта межпредсердной перегородки типа венозного синуса. Кроме того, роботизированные системы применяются при удалении опухолей сердца и в хирургическом лечении аритмии.

Как получить консультацию

Чтобы узнать больше о возможностях роботизированной хирургии, можно посетить сайт acibadem.com.az и описать свое состояние в контактной форме. Команда специалистов свяжется с вами в течение нескольких часов. Также можно обратиться в международные представительства Acıbadem в вашем регионе.

Представительства Acıbadem в Азербайджане:

Баку: ул. С. Вургуна, Насиминский район, 36

Тел.: +994 55 665 96 81, +994 55 222 95 81

Гянджа: ул. улица Мамеда Халафова, 4 микрорайон, здание 15/26

Тел.: +994 51 232 26 62

Instagram: @acibadem.turkiye

Более подробная информация – на официальном сайте: acibadem.com.az

