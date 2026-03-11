Кошта: Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией

Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией.

Об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, прогресс между Азербайджаном и Арменией в мирном процессе заслуживают высокой оценки.

"Мир очень хорошо влияет на народы двух стран. Роль Азербайджана в региональной повестке также растет", - сказал он.

Источник: Report