Кошта: Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией

Евросоюз поддерживает Азербайджан в вопросе мирной повестки с Арменией.
Об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
По его словам, прогресс между Азербайджаном и Арменией в мирном процессе заслуживают высокой оценки.
"Мир очень хорошо влияет на народы двух стран. Роль Азербайджана в региональной повестке также растет", - сказал он.
Источник: Report
