Премьер-министр Азербайджана встретился с Первым вице-президентом Коста-Рики

11 марта премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане Первым вице-президентом Республики Коста-Рика Франсиско Гамбоа.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в ходе встречи была подчеркнута значимость участия Ф. Гамбоа на XIII Глобальном Бакинском форуме.

Отмечалось, что на фоне растущей напряженности в мире и сложных геополитических процессов Форум играет роль важной платформы с точки зрения поощрения диалога, укрепления взаимного доверия и расширения сотрудничества.

Также были обсуждены перспективы развития азербайджано-коста-риканских связей в экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах, в области «зеленой» энергии и в других направлениях.

Во встрече также приняла участие генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.