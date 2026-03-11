Пашинян обвинил представителей церкви в намерении пожертвовать независимостью Армении в угоду третьим странам

Осознание стратегической взаимозависимости судеб Армении и Азербайджана является одним их важных факторов, сделавшим возможным мир между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, передает News.am.

«В марте-апреле 2024 года мы достигли грани армянской государственности, и если бы мы не приняли решение начать процесс демаркации границы с Азербайджаном в апреле 2024 года, Республика Армения сегодня была бы не независимым государством, а в лучшем случае территорией под иностранным господством. Более того, принятие решения о демаркации границы в апреле 2024 года было очень сложным. При поддержке фактического главы нашей церкви один из архиепископов начал в Армении движение, требующее не только не проводить демаркацию, но и, по сути, активизировать карабахское движение, то есть конфликт», - указал премьер.

Он отметил, что десятки тысяч граждан, поддавшись дезинформационной кампании, проводимой высокопоставленными армянскими священнослужителями и поддерживающими их оппозиционными силами, которые утверждали, что армянское правительство готовится передать Азербайджану суверенные территории Армении, а также расположенные на них древние церкви и поселения, вышли на улицы.

«Можете ли вы представить, что это значило для нашего правительства и политической команды, пришедшей к власти в 2018 году в результате ненасильственной, народной бархатной революции? И как мы решили эту проблему? Мы поговорили с нашим работодателем - народом, с местными жителями, и теперь вот что произошло в деревне Киранц в Тавушской губернии, которую лидеры движения церковной оппозиции сделали своим символом, убедив людей, что после демаркации границы деревня будет опустошена и заброшена. Однако после 2024 года при поддержке правительства количество домов увеличилось на 50%, и сегодня это абсолютно мирное, безопасное и живописное поселение, где восстанавливаются и реконструируются старинные церкви», - сказал Пашинян.

По его словам, некоторые священнослужители, «цинично нарушившие все правила духовной морали», сделали себя уязвимыми для иностранных спецслужб: «К слову, тот факт, что некоторые из них были агентами Комитета государственной безопасности СССР, доказан документально. Эти священнослужители взяли на себя руководство партией войны в Республике Армения, собрав вокруг себя бывших лидеров Армении, некоторые связанные с ними силы, некоторых российских и пробелорусских олигархов, и пытаются пожертвовать независимостью Армении в угоду интересам третьих стран».

Пашинян заявил: «Мы не допустим нового конфликта, новой войны. Мы не допустим, чтобы осознание, мир и независимость, достигнутые ценой тысяч жертв, были принесены в жертву антихристианским целям. Слово «мир» упоминается более 40 раз в тексте литургии нашей Армянской Апостольской Святой Церкви… А сегодня некоторые используют алтарь Христов для проповеди конфликта, войны и/или внутриармянского насилия, переступая границы законодательства Республики Армения, это недопустимо ни в одной демократической стране».