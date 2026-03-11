Послы ЕС одобрили новые санкции против 19 иранских чиновников и организаций

Послы государств ЕС одобрили новые санкции против 19 иранских чиновников и организаций, которые несут ответственность за нарушения прав человека. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Сегодня послы государств-членов ЕС одобрили новые санкции против 19 чиновников и организаций режима, ответственных за серьезные нарушения прав человека», - написала она в Х.

29 января ЕС ввел санкции против 15 иранских силовиков во главе с министром внутренних дел, обвинив их в «грубых и жестоких нарушениях прав человека» в ходе противодействия антиправительственным выступлениям в Иране.

Источник: ТАСС