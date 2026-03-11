Ильхам Алиев: Мы вкладываем значительные средства в строительство ветровых и солнечных электростанций

Еще одним важным направлением нашего энергетического партнерства и сотрудничества является возобновляемая энергетика. Здесь существует огромный потенциал.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с председателем Совета Европейского Союза Антониу Коштой.

«Мы вкладываем значительные средства в строительство ветровых и солнечных электростанций», – добавил глава государства.