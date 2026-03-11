Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей мира
Легендарный режиссёр и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых состоятельных представителей развлекательной индустрии по версии Forbes - его состояние оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.
В рейтинг вошли знаменитости, которые сначала добились популярности, а затем смогли приумножить своё богатство, оставив заметный след в кино, музыке и шоу-бизнесе.
Стивен Спилберг, чьи фильмы стали культовыми по всему миру, вновь подтвердил, что талант и умение превращать творчество в успешный бизнес способны приносить миллиарды – список 10 самых богатых мировых знаменитостей по версии Forbes представлен ниже:
1. Стивен Спилберг - 7,1 млрд долларов
2. Джордж Лукас - 5,2 млрд долларов
3. Майкл Джордан - 4,3 млрд долларов
4. Винс Макмэн - 3,6 млрд долларов
5. Опра Уинфри - 3,2 млрд долларов
6. Джей Зи - 2,8 млрд долларов
7. Тейлор Свифт - 2 млрд долларов
8. Ким Кардашьян - 1,9 млрд долларов
9. Питер Джексон - 1,9 млрд долларов
10. Мэджик Джонсон - 1,6 млрд долларов
