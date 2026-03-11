 Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей мира | 1news.az | Новости
Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей мира

Феликс Вишневецкий18:00 - Сегодня
Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей мира

Легендарный режиссёр и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых состоятельных представителей развлекательной индустрии по версии Forbes - его состояние оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

В рейтинг вошли знаменитости, которые сначала добились популярности, а затем смогли приумножить своё богатство, оставив заметный след в кино, музыке и шоу-бизнесе.

Стивен Спилберг, чьи фильмы стали культовыми по всему миру, вновь подтвердил, что талант и умение превращать творчество в успешный бизнес способны приносить миллиарды – список 10 самых богатых мировых знаменитостей по версии Forbes представлен ниже:

1. Стивен Спилберг - 7,1 млрд долларов

2. Джордж Лукас - 5,2 млрд долларов

3. Майкл Джордан - 4,3 млрд долларов

4. Винс Макмэн - 3,6 млрд долларов

5. Опра Уинфри - 3,2 млрд долларов

6. Джей Зи - 2,8 млрд долларов

7. Тейлор Свифт - 2 млрд долларов

8. Ким Кардашьян - 1,9 млрд долларов

9. Питер Джексон - 1,9 млрд долларов

10. Мэджик Джонсон - 1,6 млрд долларов

