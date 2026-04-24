Фонд возрождения Карабаха провёл очередную просветительскую встречу с молодёжью в Университете АДА - ФОТО

23 апреля 2026 года в Университете АДА по инициативе Фонда возрождения Карабаха состоялась очередная просветительская встреча со студентами.

Встреча, организованная в рамках платформы «#KarabakhTalks», реализуемой по инициативе Фонда, объединила советника председателя Правления Рашада Гасымзаде, начальника отдела фандрейзинга и коммуникаций Парвин Багирову, а также студентов Университета АДА.

Мероприятие, посвящённое теме «Великое возвращение: от разрушения к устойчивому развитию», было сосредоточено на стратегической роли молодёжи в возрождении Карабаха и стимулировании их творческого вклада в этот исторический процесс.

Советник председателя Правления Рашад Гасымзаде подробно проинформировал о стратегических целях Фонда и реализуемых проектах. Коснувшись текущей ситуации на освобождённых территориях, он отметил, что процесс стремительного возрождения Карабаха и его превращения в регион с высоким уровнем благосостояния требует консолидации всех слоёв общества, особенно молодёжи, вокруг единой цели.

Подчеркнув решающую роль молодёжи в миссии по восстановлению, начальник отдела Фонда Парвин Багирова отметилa, что выстраивание устойчивого диалога с молодым поколением является одним из ключевых принципов просветительской стратегии.

«Для нас регулярные встречи с молодёжью — это не просто обмен информацией, а интеграция идей и энергии будущих участников процесса восстановления в этот процесс. Эти встречи не только повышают осведомлённость молодёжи о процессе возрождения Карабаха, но и формируют у них чувство ответственности за участие в этом масштабном возрождении».

В ходе встречи посредством демонстрации видеоролика «От трагедии к Триумфу» студенты ближе ознакомились с масштабными работами по восстановлению и строительству, проводимыми на освобождённых территориях.

В интерактивном формате представители Фонда ответили на многочисленные вопросы студентов, подробно разъяснив интересующие их аспекты. Мероприятие завершилось искренними обсуждениями и обменом мнениями вокруг процесса «Великого возвращения».

Участники также ознакомились с фотовыставкой «Возрождение Карабаха: История Азербайджанского Ренессанса», отражающей работы по восстановлению и строительству на освобождённых территориях.

Отметим, что Фонд возрождения Карабаха на регулярной основе организует подобные встречи в различных высших учебных заведениях в целях расширения просветительской деятельности среди молодёжи, и в дальнейшем планируется продолжение аналогичных мероприятий в других университетах.