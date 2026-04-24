 Фонд возрождения Карабаха провёл очередную просветительскую встречу с молодёжью в Университете АДА - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Фонд возрождения Карабаха провёл очередную просветительскую встречу с молодёжью в Университете АДА - ФОТО

17:04 - Сегодня
Фонд возрождения Карабаха провёл очередную просветительскую встречу с молодёжью в Университете АДА - ФОТО

23 апреля 2026 года в Университете АДА по инициативе Фонда возрождения Карабаха состоялась очередная просветительская встреча со студентами.

Встреча, организованная в рамках платформы «#KarabakhTalks», реализуемой по инициативе Фонда, объединила советника председателя Правления Рашада Гасымзаде, начальника отдела фандрейзинга и коммуникаций Парвин Багирову, а также студентов Университета АДА.

Мероприятие, посвящённое теме «Великое возвращение: от разрушения к устойчивому развитию», было сосредоточено на стратегической роли молодёжи в возрождении Карабаха и стимулировании их творческого вклада в этот исторический процесс.

Советник председателя Правления Рашад Гасымзаде подробно проинформировал о стратегических целях Фонда и реализуемых проектах. Коснувшись текущей ситуации на освобождённых территориях, он отметил, что процесс стремительного возрождения Карабаха и его превращения в регион с высоким уровнем благосостояния требует консолидации всех слоёв общества, особенно молодёжи, вокруг единой цели.

Подчеркнув решающую роль молодёжи в миссии по восстановлению, начальник отдела Фонда Парвин Багирова отметилa, что выстраивание устойчивого диалога с молодым поколением является одним из ключевых принципов просветительской стратегии.

«Для нас регулярные встречи с молодёжью — это не просто обмен информацией, а интеграция идей и энергии будущих участников процесса восстановления в этот процесс. Эти встречи не только повышают осведомлённость молодёжи о процессе возрождения Карабаха, но и формируют у них чувство ответственности за участие в этом масштабном возрождении».

В ходе встречи посредством демонстрации видеоролика «От трагедии к Триумфу» студенты ближе ознакомились с масштабными работами по восстановлению и строительству, проводимыми на освобождённых территориях.

В интерактивном формате представители Фонда ответили на многочисленные вопросы студентов, подробно разъяснив интересующие их аспекты. Мероприятие завершилось искренними обсуждениями и обменом мнениями вокруг процесса «Великого возвращения».

Участники также ознакомились с фотовыставкой «Возрождение Карабаха: История Азербайджанского Ренессанса», отражающей работы по восстановлению и строительству на освобождённых территориях.

Отметим, что Фонд возрождения Карабаха на регулярной основе организует подобные встречи в различных высших учебных заведениях в целях расширения просветительской деятельности среди молодёжи, и в дальнейшем планируется продолжение аналогичных мероприятий в других университетах.

Поделиться:
345

Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50