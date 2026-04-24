Пентагон заявил о расширении «глобальной блокады» иранских портов

США расширили меры блокады иранских портов до глобального уровня в рамках военной операции против Ирана.

Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, американские силы уже перехватили два танкера из так называемого «теневого флота» Ирана, которые покинули порты до вступления блокады в силу.

Хегсет отметил, что операция «Epic Fury» принесла «решающие военные результаты за несколько недель» и что Иран «в конечном итоге не получит ядерное оружие». Он также заявил, что все суда, подпадающие под критерии США, включая иранские корабли, направляющиеся в порты страны и обратно, разворачиваются.

При этом, по его утверждению, часть международного судоходства продолжается: за последнее время десятки неиранских судов получили разрешение на проход.

