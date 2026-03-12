Азер Насибов высказался о национальном отборе на «Евровидение-2026» - ФОТО

Участник российского шоу «Голос» Азер Насибов высказался в Instagram Stories об азербайджанском национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение 2026», в котором принимал участие.

«По поводу «Евровидения» поступает много вопросов. Знаю, вы ждёте от меня комментариев, но говорить на эту тему я не хочу. Могу сказать лишь одно: да, я участвовал в отборочном туре. Как только получил приглашение, я покинул съёмки «Голоса» и прилетел в Баку, где успешно выступил на отборе. О том, что происходило в целом, комментировать не хочу…» - рассказывает А.Насибов в Stories.

Певец отмечает, что тема «Евровидения» для него очень важна: «Как я говорил во время отбора на «Евровидение» в 2023 году, я буду подавать заявку снова и снова. Потому что всем сердцем хочу представлять свою страну на этой сцене. С 15 лет я представляю наш народ на больших сценах и буду продолжать это делать. Не сомневайтесь, я люблю вас всем сердцем».

Напомним, что ранее Азер Насибов сообщил, что совсем скоро выпустит «ту самую песню, которую написал для участия в «Евровидении», подчеркнув, что это один из лучших, если не самый лучший, его трек».

