Президент Словакии Петер Пеллегрини планирует посетить Азербайджан и его канцелярия сейчас обсуждает этот вопрос с азербайджанской стороной.

Об этом Report заявил помощник президента Словакии по вопросам внешней политики Ян Кубиш.

"Визит действительно планируется, он есть в повестке и сейчас по дипломатическим каналам ведутся переговоры с нашими друзьями в Азербайджане о подготовке этого визита", - сказал Кубиш.

Кубиш не уточнил, к чему будет приурочен визит Пеллегрини, однако допустил, что он может принять участие во Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Баку.

"Не могу дать точной информации по этому поводу. Но предполагаю, что это возможно, поскольку городское развитие - одна из важнейших тем для международного сообщества и для моей страны", - сказал помощник президента.