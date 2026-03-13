В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар - ФОТО

12 марта 2026 года в городе Туба (Сенегал) был организован благотворительный ифтар.

Как сообщает 1news.az, этот проект был реализован сенегальской ассоциацией AVISE Sénégal при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Республике Сенегал. Цель мероприятия — оказание поддержки детям из малообеспеченных семей, обучающимся в коранических школах (даара) в период Рамадана.

В рамках инициативы ифтар был организован для 250 учеников («Ndongo Daara») и их преподавателей из пяти коранических школ. Большинство этих детей живут вдали от своих семей и посвящают своё время изучению Корана. В период Рамадана для них особенно важно полноценное питание.

Город Туба считается одним из важнейших духовных центров Сенегала и играет значительную роль в распространении знаний о религии в стране.

Во время ифтара детям были предложены горячие блюда, финики и другие продукты.

Главная цель этой инициативы заключается в продвижении ценностей солидарности, милосердия и взаимопомощи в месяц Рамадан, а также в укреплении гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Сенегалом.