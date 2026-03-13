МИД: Информации о ранении в результате военных действий граждан Азербайджана, находящихся в Иране и Израиле, нет
В Министерство иностранных дел Азербайджана поступили обращения в связи с эвакуацией более 3400 граждан свыше 60 стран, находящихся в Иране.
Об этом сообщили в МИД в ответ на запрос AПA.
Согласно имеющейся информации, 395 граждан Азербайджана были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.
В МИД также отметили, что информации о ранениях граждан Азербайджана, находящихся в Иране и Израиле, в результате военных действий не поступало.
