Шахмар Мовсумов: Коридоры важны не только для транспорта, но и для энергетики и цифровых связей

Используя свое географическое положение, Азербайджан расширяет связи в направлениях Восток-Запад, а также Север-Юг.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента - завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на панельной сессии «Средний коридор и евразийская связность» в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, в настоящее время в мире существуют определенные трудности в сфере торговли, однако Азербайджан, используя свое геостратегическое положение, стремится к укреплению межрегиональных связей. Ш.Мовсумов подчеркнул, что любое сотрудничество невозможно без условий мира, и историческая встреча, состоявшаяся в прошлом году в Белом доме, создала предпосылки для мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Помощник Президента отметил, что Азербайджан вкладывает серьезные инвестиции в развитие региональных коридоров, и эти проекты не ограничиваются лишь грузоперевозками. По его словам, коридоры имеют важное значение также с точки зрения энергетических и цифровых соединений.

Ш.Мовсумов заявил, что благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева страна играет важную роль в развитии региональных транспортных и энергетических маршрутов. Он напомнил, что посредством проектов Южного газового коридора, TANAP и TAP Азербайджан в настоящее время экспортирует природный газ в 16 стран.

Он также рассказал о других проектах сотрудничества Азербайджана, подчеркнув вклад Баку в развитие и диверсификацию Среднего коридора.

Гафар Агаев