Уралоглу: Турция сократила авиарейсы на Ближний Восток, а автоперевозки перенаправила с иранского направления на Азербайджан

В связи с событиями вокруг Ирана, в этой стране остаются два турецких самолета, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Один из лайнеров принадлежит Turkish Airlines, другой - Pegasus. Сейчас, с ростом напряженности, мы стараемся управлять процессом. Еще один наш самолет находится в Ираке. Персонал доставлен в безопасное место. При первой возможности мы вернем их, а также заберем наши самолеты», - сказал министр.

Он также сообщил, что автомобильный трафик перенаправлен с иранского направления на маршруты через Азербайджан, а также Грузию и Казахстан.

Министр отметил, что из-за военных действий Турция вначале сократила количество авиарейсов на Ближний Восток: «На данный момент полностью остановлены полеты в Иран, Ирак, Иорданию, Ливан и Сирию». По его словам, рейсы в Катар, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн переносятся ежедневно. «Пока самые спокойные аэропорты, которые мы используем - Эр-Рияд, Джидда, Медина и Маскат, поэтому их мы задействовали активнее», - сказал А.Уралоглу.

Он также сообщил, что были организованы дополнительные рейсы, в частности из Омана, «чтобы турецкие и иностранные граждане могли вернуться в свои страны». По его словам, некоторые транзитные рейсы были перенаправлены в другие страны в координации с МИД, «чтобы не допустить критических последствий».

Источник: Haberler