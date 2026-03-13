Президент Ливана предложил Израилю перемирие на месяц

Президент Ливана Джозеф Аун выступил с инициативой по заключению перемирия с Израилем на один месяц, обещав за этот срок добиться разоружения шиитской милиции «Хезболлы».

Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники в Бейруте.

По информации издания, свое мирное предложение глава республики передал израильской стороне через посла США в Ливане Майкла Иссу. Как заявил Аун, прекращение огня необходимо, чтобы ливанская армия смогла завершить одобренный правительством план по изъятию оружия у всех незаконных военизированных формирований. Он подчеркнул, что в условиях военных действий провести такую операцию невозможно.

Аун утверждал, что реализация государственной монополии на оружие не может быть завершена в условиях эскалации израильских действий на суше, в воздухе и на море, пишет издание со ссылкой источники.

9 марта президент Ливана заявил о готовности вступить в прямые переговоры с Израилем с целью выработки мер безопасности, которые приведут к прекращению агрессии и оккупации. Он указал, что «Хезболла» втянула Ливан в региональный конфликт, игнорируя волю большинства его граждан, уставших от войн и их последствий.

Источник: ТАСС