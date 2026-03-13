Минобороны Турции подтвердило уничтожение очередной иранской ракеты силами НАТО

Министерство национальной обороны Турции подтвердило сообщения об уничтожении баллистической ракеты, выпущенной из Ирана и вошедшей в турецкое воздушное пространство.

«Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и нарушившая воздушное пространство Турции, была нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, расположенными в Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении ведомства.

«Для выяснения всех обстоятельств инцидента ведутся переговоры с соответствующей страной. Все события в регионе тщательно отслеживаются и оцениваются с приоритетом на нашу национальную безопасность», - отмечается в нем.

Министерство также подчеркивает, что все необходимые меры против любых угроз территории и воздушному пространству Турции, принимаются решительно и без колебаний, и так будет и впредь.

Ранее турецкие медиа со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что этой ночью на авиабазе Инджирлик был объявлен режим тревоги, а из района аэропорта Батмана доносились звуки сирен. Многие пользователи социальных сетей поделились кадрами объекта, движущегося в небе и, как утверждается, впоследствии уничтоженного.

Это уже третий инцидент с 4 марта, когда силы НАТО сбили первую баллистическую ракету, выпущенную с иранской территории и направлявшуюся к границам Турции.

Источник: TRT Haber