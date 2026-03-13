Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и отделением ООН в Женеве - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором отделения ООН в Женеве (UNOG) Татьяной Валовой, находящейся с визитом в Баку для участия в Глобальном Бакинском форуме.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены различные направления сотрудничества, а также региональные вопросы.

Было выражено удовлетворение уровнем партнерства между Азербайджаном и UNOG, а также высказана поддержка деятельности отделения в таких сферах, как цели устойчивого развития, изменение климата, экономическое развитие и другие соответствующие направления.

Было подчеркнуто, что Азербайджан проявляет активность в рамках ООН. В частности, было отмечено активное участие страны в COP29 и последующих конференциях COP, проведение в этом году одного из самых престижных мероприятий ООН - 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организация саммита СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), а также предстоящее со следующего года председательство Азербайджана в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Была выражена благодарность за условия, созданные Т.Валовой для укрепления сотрудничества между Постоянным представительством Азербайджана в Женеве, другими структурами страны и UNOG.

В ходе встречи собеседница была проинформирована о ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Наряду с этим состоялся обмен мнениями по поводу военной эскалации на Ближнем Востоке.