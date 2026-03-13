 Silk Way Technics: 20 лет профессионального мастерства за кулисами | 1news.az | Новости
Silk Way Technics: 20 лет профессионального мастерства за кулисами

First News Media15:43 - Сегодня
Компания Silk Way Technics, организация по техническому обслуживанию воздушных судов и дочернее предприятие Silk Way West Airlines, отмечает 20-летний юбилей своей деятельности.

Основанная в 2006 году, компания последовательно расширяла свои технические возможности и инфраструктуру, укрепляя позиции в сфере обслуживания воздушных судов в Кавказском регионе.

Значительным этапом развития стало получение в 2010 году сертификата EASA Part-145, что позволило существенно расширить портфель услуг и приступить к обслуживанию воздушных судов типов Boeing, Airbus, Embraer и Gulfstream. С тех пор Silk Way Technics продолжает наращивать операционные возможности, строго следуя международным авиационным стандартам и лучшим отраслевым практикам.

Сегодня компания выполняет линейное и базовое техническое обслуживание флота Silk Way West Airlines, а также предоставляет услуги широкому кругу национальных и международных операторов. Среди клиентов компании — Azerbaijan Airlines и ASG Business Aviation, а также ведущие мировые авиакомпании, такие как Air Astana, Air Belgium, Israir Airlines, Jazeera Airways, Kuwait Airways, Pegasus Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, Qatar Airways, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways и Wizz Air Hungary, что свидетельствует о высоком уровне доверия к технической экспертизе и операционным стандартам Silk Way Technics.

«Этот юбилей отражает развитие наших технических возможностей и преданность делу со стороны команды на протяжении последних двух десятилетий», — отметил Генеральный директор Silk Way Technics Эмин Сафаров. «Мы по-прежнему сосредоточены на соблюдении международных стандартов и предоставлении высококачественных услуг нашим партнёрам».

О компании Silk Way Technics

Основанная в 2006 году, Silk Way Technics входит в состав группы компаний Silk Way Group. В компании работают более 600 сертифицированных технических специалистов, обеспечивающих обслуживание и ремонт воздушных судов различных типов для национальных и международных операторов.

Компания осуществляет свою деятельность в ангарном комплексе площадью 26 000 м², расположенном на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев — крупнейшем объекте подобного рода в регионе Каспия и Центральной Азии. Silk Way Technics обладает международными сертификатами и разрешениями, включая EASA и FAA, а также признана авиационными регуляторами различных стран мира.

