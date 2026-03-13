Бинали Йылдырым: Реализация Зангезурского коридора еще больше расширит возможности Среднего коридора

Вокруг Среднего коридора происходят серьезные конфликты и борьба, заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым в ходе панельной дискуссии, посвященной Срединему коридору, в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что Средний коридор является одним из важнейших транспортных и торговых маршрутов между Европой и Азией, и его потенциал значительно шире текущих возможностей.

«В настоящее время около 90 процентов перевозок из Азии в Европу все еще осуществляется морским путем. Альтернативными же маршрутами в основном являются Северный и Средний коридоры. Товарооборот между Европой и Азией составляет около 3 триллионов долларов, и это колоссальная цифра. Доля Среднего коридора пока остается ограниченной», - отметил Йылдырым.

По его словам, если в предыдущий период объем грузов, перевозимых по этому маршруту, составлял 1 миллион тонн, то сейчас этот показатель достиг 5 миллионов тонн: «Однако потенциал коридора намного выше, и объем перевозок можно увеличить до 20 миллионов тонн. С точки зрения времени Средний коридор также является одним из кратчайших маршрутов: грузы могут быть доставлены с Востока на Запад за 12–15 дней. Это вносит важный вклад в развитие как региональной, так и мировой торговли».

Бинали Йылдырым подчеркнул, что Средний коридор - это не только путь для грузоперевозок, но и важная коммуникационная линия, сближающая цивилизации: «На протяжении веков этот путь, называемый Шелковым путем, объединял различные культуры и создавал большие возможности для Европы. И сегодня Средний коридор считается безопасным и надежным транспортным путем между Европой и Азией. Зангезурский коридор также является частью этого маршрута, и его реализация еще больше расширит возможности Среднего коридора».

Он также добавил, что одним из проектов стратегического значения для региона является газопровод TANAP: «Этот проект обеспечивает транспортировку энергетических ресурсов и, проходя через территорию нескольких стран, вносит важный вклад в региональную энергетическую безопасность».

Гафар Агаев