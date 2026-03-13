Срок ареста Аднана Ахмедзаде снова продлен

Продлен срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Аднана Ахмедзаде по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает «Unikal», в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа. Представление было удовлетворено, и срок содержания Аднана Ахмедзаде под стражей продлен еще на 2 месяца.

Отметим, что Аднан Ахмедзаде был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в сентябре прошлого года. Он обвиняется в совершении диверсий против экономической безопасности и присвоении средств в особо крупном размере.