Стали известны подробности смерти 19-летней девушки во время родов в Тертере - ОБНОВЛЕНО

В Тертере 19-летняя женина скончалась через несколько часов после родов, причины гибели матери изучаются.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Центральной больнице Тертерского района.

"Пациентка 2007 года рождения 12 марта около 17:00 поступила в родильное отделение с беременностью сроком 39–40 недель, головным предлежанием плода и в первом периоде родов. Под медицинским наблюдением около 18:30 произошли физиологические роды. В послеродовом периоде состояние женщины резко ухудшилось", - говорится в сообщении.

В ЦРБ также отметили, что врачи незамедлительно провели реанимационные мероприятия в соответствии с клинической ситуацией. Несмотря на все предпринятые медицинские меры, около 21:50 была констатирована смерть роженицы.

Тело передано в Тертерское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для вскрытия.

"По факту проводится расследование. Точная непосредственная причина смерти будет установлена по результатам проверок. Состояние новорожденного оценивается как удовлетворительное", - отметили в медучреждении.

жительница села Гаджигарвенд Роя Аллахвердиева (2007 года рождения)

