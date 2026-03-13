Турецкое судно прошло Ормузский пролив впервые после начала конфликта в Иране

Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

«В Ормузском проливе у нас было 15 судов. Мы получили от иранских властей разрешение на прохождение одного из них, так как оно пользовалось иранским портом. Мы стараемся оставаться на связи с иранской стороной», - сказал министр.

«В связи с событиями мы объявили там высший уровень безопасности. Могу сказать, что судов под турецким флагом там нет, но мы постоянно на связи с судами, принадлежащими турецким владельцам, через наш Главный поисково-спасательный центр. Сейчас там ожидают прохождения 14 турецких судов, на данный момент у них нет никаких проблем. В общей сложности в проливе находятся около 800 судов различных классов, включая 6 круизных лайнеров с пассажирами», - добавил он.

Источник: Haberler