Фазиль Мустафа: «В Баку после каждого дождя образуется «озеро Балаханы-Забрат»»

«В Баку, как только проходит сильный дождь, образуется «озеро Балаханы-Забрат»».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа во время обсуждения в парламенте отчета о деятельности правительства в 2025 году.

По его словам, поскольку канализационная система в поселке Сабунчи столицы находится на недостаточном уровне, при сильном дожде телеканалы, не раздумывая, в первую очередь направляют свои камеры именно в этот район:

«На автомобильной дороге образуется настоящее «совместное озеро Балаханы-Забрат». Дренажа нет, всё, что выпадает в виде осадков, скапливается на дороге, и пока солнце не высушит эту воду, люди днями вынуждены ходить по тротуарам, покрытым грязью».