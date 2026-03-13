Использовал ИИ для шантажа и вымогал деньги у женщин в соцсетях

Фаига Мамедова17:07 - Сегодня
Использовал ИИ для шантажа и вымогал деньги у женщин в соцсетях

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД задержало еще одного человека, который, монтируя фотографии и видео граждан в оскорбительной форме и распространяя их в социальных сетях, требовал деньги за их удаление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных киберполицией в этом направлении, был задержан 21-летний Миргусейн Атакишиев, подозреваемый в совершении указанных деяний.

Было установлено, что М.Атакишиев скачивал фотографии и видеозаписи женщин из социальных сетей TikTok, Instagram и Telegram. Затем он монтировал эти изображения с помощью программ искусственного интеллекта, добавлял к ним оскорбительные надписи и повторно публиковал их в социальных сетях с фейковых аккаунтов. За то, чтобы эти фото- и видеоматериалы не распространялись дальше, а также за их удаление, он требовал у пострадавших женщин различные суммы денег.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. М.Атакишиеву предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса, он привлечен к следствию в качестве обвиняемого. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Еще раз напоминаем, что в современную эпоху, когда технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, каждое фото и видео, опубликованное вами в социальных сетях, может быть изменено, смонтировано и использовано злоумышленниками в корыстных целях. По этой причине рекомендуем гражданам проявлять предельную осторожность при публикации личных фотографий и видео в своих профилях, не делиться личной информацией и изображениями с незнакомыми лицами, а также не верить подозрительным сообщениям и предложениям. Помните, что защита личных данных - это в первую очередь ответственность каждого человека», - заявили в МВД.


Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы.
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

