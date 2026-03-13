Турция указала Ирану на необходимость найти ответственных за запуски ракет

Анкара передала Тегерану сигнал о том, что ему нужно установить лиц, которые ответственны за запуски ракет в сторону Турции.

Об этом турецким СМИ сообщили источники в структурах безопасности республики.

«Турция не является участницей войны и проявляет осторожность, чтобы избежать втягивания в конфликт. Турция действует ответственно, чтобы предотвратить образование новых линий напряженности в регионе, и доводит эту позицию до сведения всех сторон. Иранской стороне был дан четкий сигнал о [необходимости] немедленного установления лиц, ответственных за нападение, и о принятии необходимых мер», - приводит слова источника телеканал TRT.