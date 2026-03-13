Приоритет - металлу, а не людям: Депутат потребовал запретить водителям тормозить ради одиноких пешеходов

Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев считает недопустимым, чтобы автомобиль останавливался из-за одного пешехода, переходящего дорогу, передает Report.

Выступая в парламенте во время обсуждения отчета Кабинета министров, депутат отметил, что, несмотря на принятие важных мер по устранению проблемы пробок в Баку, окончательное решение вопроса пока не найдено: «Было бы целесообразно внести определенные коррективы в правила перехода дороги гражданами, которые нам кажутся обычными. Недопустимо, чтобы машина останавливалась из-за каждого человека, переходящего дорогу. Считаю, что разрешение на переход должно даваться только после того, как у края дороги соберется группа из 8–10 человек».