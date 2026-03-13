МИД: С 2020 года 72 азербайджанца погибли в результате минных инцидентов

С момента окончания 44-дневной войны в Азербайджане (второй Карабахской войны, 27 сентября - 9 ноября 2020 года) жертвами мин в Азербайджане стали 419 человек, из них 72 погибли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, 347 пострадавших получили тяжелые ранения.

Министерство также затронуло тему гибели гражданина в результате минного инцидента, произошедшего 12 марта:

"Мины по-прежнему представляют серьезную угрозу для мирных жителей и препятствуют безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев, а также продолжающимся восстановительным работам. Азербайджан привержен работам по разминированию в целях обеспечения безопасного и устойчивого возвращения граждан Азербайджана на освобожденные территории и ожидает поддержки международных партнеров путем объединения усилий в этом направлении".