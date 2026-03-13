Реализуется проект «Азербайджанская модель межкультурного диалога: Просвещение и создание новых инструментов»

При финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики Глобальный альянс во имя межкультурного диалога реализует проект «Азербайджанская модель межкультурного диалога: просвещение и создание новых инструментов».

Проект направлен на продвижение богатого мультикультурного наследия Азербайджана, традиций толерантности и накопленного опыта в сфере межкультурного диалога, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Инициатива предусматривает содействие повышению знаний и навыков специалистов, работающих в сфере культуры, представителей неправительственных организаций и молодежи в области межкультурного диалога, мультикультурализма и международного культурного сотрудничества.

В рамках проекта в городах Баку и Гянджа будет организована серия обучающих программ для работников сферы культуры, представителей общественных организаций и молодежи. В ходе тренингов будут представлены как теоретические знания, так и практические подходы в области межкультурного диалога, продвижения культурного разнообразия, принципов инклюзивности и применения мультикультурных ценностей. Планируется, что первый этап проекта пройдет в Баку, а следующий - в городе Гянджа в формате двухдневной обучающей программы.

В рамках инициативы для организаций, работающих в сфере культуры, также будет представлен «Инструмент самооценки по мультикультурализму». Этот инструмент позволит организациям системно оценивать уровень применения мультикультурного подхода в своей деятельности, эффективность политики инклюзивности и возможности институционального развития.

Кроме того, в рамках проекта планируется представить инициативу «Заявление о поддержке межкультурного диалога», направленную на его продвижение. Ожидается, что данная инициатива будет способствовать расширению сотрудничества между организациями и формированию среды диалога, основанной на взаимном доверии.