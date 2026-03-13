Пашинян: В новой конституции не должна упоминаться Декларация о независимости, поскольку это декларация о конфликте

Декларация о независимости - это декларация не о независимости, а о конфликте, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, повторив вчерашнее заявление.

«Мы очень четко должны принять это решение, особенно учитывая, что политическое поле сейчас, по сути, позиционируется в рамках следующей логики: партия мира, которая утверждает, что мы не должны продолжать карабахское движение, и партия войны, которая, по сути, прямо или косвенно утверждает, что мы должны продолжать карабахское движение», - сказал Пашинян.

«Партия «Гражданский договор» - единственная сила, которая говорит, что в новой Конституции не должно быть никаких упоминаний относительно Декларации о независимости, это декларация о конфликте, - цитируют премьера армянские медиа. - Я возглавляю это движение - кто согласен, идите за мной».

«Мир будет укрепляться с каждым днем, и Армения будет становиться сильнее с каждым днем», - добавил он.