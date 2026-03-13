 В Губе произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла | 1news.az | Новости
В Губе произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла

Фаига Мамедова16:10 - Сегодня
В Губе произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД распространило информацию о смертельном ДТП с участием квадроцикла в Губинском районе.

Как сообщили 1news.az в ведомстве, авария с участием квадроцикла произошла на территории села Гымылгазма Губинского района. По предварительным данным, 27-летний житель города Баку Эльчин Юсиф оглу Юсифов, управлявший квадроциклом, врезался в каменное ограждение. В результате полученных тяжелых травм водитель скончался на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.

«Главное управление Государственной дорожной полиции выражает серьезную обеспокоенность тем, что в последнее время при эксплуатации квадроциклов, широко используемых в зонах отдыха и туризма, не соблюдаются правила безопасности. Управление данными транспортными средствами без учета скоростного режима и дорожных условий создает реальную угрозу жизни и здоровью, а зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.

Следует учитывать, что квадроцикл в силу своих конструктивных особенностей является транспортным средством с ограниченной устойчивостью, и его безответственное управление создает высокий риск для водителя. В то же время напоминаем, что управление квадроциклами на дорогах общего пользования допускается только лицами, имеющими соответствующее водительское удостоверение.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз подчеркивает, что строгое соблюдение правил безопасности при эксплуатации данного вида транспортных средств, обычно используемых в условиях сложного рельефа и в горной местности, а также учет скоростного режима и дорожных условий, имеют важное значение для предотвращения серьезных дорожно-транспортных происшествий», - говорится в сообщении.

