Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 15 человек - ФОТО

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через государственный погранично-пропускной пункт «Астара».

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в ходе очередной эвакуации 3 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Великобритании пересекли погранично-пропускной пункт и въехали на территорию страны.

Кроме того, еще 3 гражданина Китайской Народной Республики, 1 гражданин Российской Федерации и 7 граждан Индии были эвакуированы из Ирана через государственный погранично-пропускной пункт «Астара» и благополучно перешли на территорию Азербайджана.

После прохождения соответствующей проверки документов и других процедур на ППП, эвакуированные лица были допущены на территорию страны. Процесс продолжается в координации с профильными государственными структурами.