НАТО: Перехваченная иранская ракета летела в сторону Турции
Перехваченная силами НАТО в пятницу иранская ракета летела в сторону Турции.
Об этом сообщила глава пресс-службы альянса Эллисон Харт.
"В пятницу утром НАТО удалось перехватить иранскую баллистическую ракету, которая направлялась в сторону Турции. НАТО сохраняет бдительность и намерена защищать своих союзников", - написала она в соцсети X.
