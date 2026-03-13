НАТО: Перехваченная иранская ракета летела в сторону Турции

Перехваченная силами НАТО в пятницу иранская ракета летела в сторону Турции.

Об этом сообщила глава пресс-службы альянса Эллисон Харт.

"В пятницу утром НАТО удалось перехватить иранскую баллистическую ракету, которая направлялась в сторону Турции. НАТО сохраняет бдительность и намерена защищать своих союзников", - написала она в соцсети X.

