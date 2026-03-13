Скончался известный турецкий историк Ильбер Ортайлы

Известный турецкий писатель, доктор исторических наук, профессор Ильбер Ортайлы скончался на 78-м году жизни.

Последние 5 дней он проходил лечение в отделении интенсивной терапии одной из частных клиник в связи с проблемами со здоровьем.

Сегодня состояние И.Ортайлы ухудшилось, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в публикации на своей странице в соцсетях отметил: «С глубокой печалью узнал о кончине одного из самых выдающихся людей, воспитанных нашей страной, нашего уважаемого учителя, профессора, доктора Ильбера Ортайлы. Прошу у Всевышнего милости для нашего учителя и выражаю соболезнования его семье, ученикам и нашему дорогому народу».

Отметим, что Ильбер Ортайлы, посвятивший ряд своих трудов знаменательным событиям в азербайджанской истории, в частности, освобождению Баку от дашнакско-большевистской оккупации, в 2012 году был удостоен звания почетного доктора Института истории Национальной Академии наук Азербайджана.

