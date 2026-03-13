Макрон считает, что решение США о смягчении санкций против РФ не приведет к их отмене

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что решение США об ослаблении санкций против России не приведет к их отмене.

«Решение, принятое США в исключительном порядке, не означает долговременную отмену санкций, которые они сами ввели», - сказал Макрон.

По его словам, страны «Большой семерки», Евросоюза и, в частности, Франция не намерены отменять санкции против России. «Ситуация никак не способствует их отмене», - утверждал Макрон.

Ранее Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.

Источник: ТАСС