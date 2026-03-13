Зеленский встретился с Резой Пехлеви - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта провел встречу с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Об этом сообщили украинские СМИ.

Ожидалось, что во время встречи президент Зеленский и принц Реза обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, настроения в иранском обществе и состояние режима аятолл в Иране.

При этом Пахлави выразил заинтересованность в более прямом диалоге и попросил провести переговоры с главой украинского государства в формате «один на один», подытожило Суспільне.