 Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев возвращает забытый концерт Мендельсона - ФОТО - ВИДЕО
Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев возвращает забытый концерт Мендельсона - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:47 - Сегодня
Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев возвращает забытый концерт Мендельсона

Сайт немецкого музыкального журнала FONO FORUM, одного из старейших изданий о классической музыке в Европе, опубликовал статью об азербайджанском скрипаче-виртуозе Эльвине Ходжа Ганиеве, рассказав о его творчестве и новом альбоме.

«Скрипичный концерт ре минор Феликса Мендельсона Бартольди, написанный в 1822 году, с самого начала оставался в тени гораздо более популярного концерта ми минор. Тем более благодарен слушатель, когда скрипачи возвращают это редко исполняемое произведение в центр внимания, как это сейчас делает Эльвин Ходжа Ганиев. Его запись с Вюртембергским филармоническим оркестром под управлением дирижёра Говарда Гриффитса впечатляет ясностью звучания; игра Ганиева лёгкая и лишённая показной эффектности, что особенно хорошо соответствует этому концерту, в котором ощутимо влияние барочной традиции» - отмечается в статье FONO FORUM.

Подчеркивается, что Мендельсон написал это произведение в 13 лет - в возрасте, когда и Эльвин Ганиев благодаря своему таланту уже привлекал большое внимание и часто выступал на сцене как солист. Он родился в 1997 году в Анкаре, где его дед, азербайджанский скрипач Сарвер Ганиев, преподавал в Билькентском университете и основал Билькентский симфонический оркестр. Там же познакомились и его родители: мать - преподаватель фортепиано, отец - виолончелист. «Я вырос в очень музыкальной среде», - рассказывает Э.Ганиев во время интервью с FONO FORUM в одном из кафе Берлина, где он сейчас живёт. «У нас дома часто бывали музыканты, в том числе очень известные - Владимир Ашкенази, Геннадий Рождественский, Игорь Ойстрах, с которыми можно было просто сидеть и разговаривать».

Одно из старейших европейских изданий о классической музыке, рассказывая о творческом пути Э.Ганиева, отмечает следующее: «Играть на скрипке он начинает в пять лет, в шесть получает уроки в Билькентском университете, а уже в восемь выигрывает свой первый конкурс в Москве. После этого Владимир Спиваков приглашает его выступить с оркестром «Виртуозы Москвы», и вскоре Ганиева знакомят с его главным наставником - Захаром Броном. Российский скрипач считается настоящим «создателем виртуозов» и воспитал целое поколение мировых звёзд, среди которых, например, Вадим Репин, Максим Венгеров и Давид Гарретт».

На протяжении 14 лет азербайджанский скрипач занимался у Брона - то в Испании, то в Германии, то в Швейцарии. «Я видел, как он прививал музыкальность людям, у которых её раньше вообще не было. Он прекрасно умеет пробуждать тот музыкальный потенциал, который дремлет в человеке», - рассказывает Э.Ганиев.

Рассказывая о творческом пути скрипача, FONO FORUM отмечает, что в подростковом возрасте Э.Ганиев выигрывает несколько конкурсов и выступает на сцене с множеством известных оркестров и дирижёров. В 2019 году он переезжает в Германию, где продолжает обучение в Ганновере, Эссене и Берлине. Его план - давать больше концертов в Германии - резко нарушает пандемия коронавируса. «Период между двадцатью и тридцатью годами чрезвычайно важен для солиста, потому что именно в это время строится имя. Эта вынужденная пауза далась мне нелегко», - вспоминает скрипач.

Немецкое издание подчеркивает, что мировые политические кризисы последних лет - будь то на Ближнем Востоке или в Украине - также создали трудности для планирования его концертов. Э.Ганиев воздерживается от политических заявлений, однако отмечает, что считает призывы к бойкотам в сфере культуры малоэффективными: «Мне очень жаль, когда музыкантам отменяют концерты или исключают их из конкурсов только из-за их национальности. Это несправедливо».

FONO FORUM отмечает, что в настоящее время скрипач постоянно ездит между Германией и Турцией, где он уже считается одним из самых востребованных солистов страны: «В Азербайджане он также пользуется большой известностью: ещё в детстве он получил приглашение от первой леди Мехрибан Алиевой, ныне Первого вице-президента страны. В восемь лет он дал своё первое сольное выступление в столице Баку. Благодаря поддержке Мехрибан Алиевой сегодня он играет на скрипке Гварнери, подаренной ему для выступления на концертах».

«Азербайджанское государство прилагает большие усилия для развития культуры в стране. Музыканты, такие как я, получают поддержку в обучении, при выступлениях на концертах и записи в студии. Я очень благодарен за это и, разумеется, стараюсь также делать азербайджанскую культуру более известной», - отмечает в интервью азербайджанский скрипач.

В Турции, напротив, он сейчас хотел бы видеть больше государственной поддержки: «Ситуация для музыкантов серьёзная, поэтому многие покидают страну. Бюджеты сокращаются, это отражается на гонорарах, зарплаты профессоров низкие. При этом существует очень любознательное молодое поколение: я вижу в Турции гораздо больше любознательных молодых людей в концертных залах, чем в Германии - это интересно! Выживать как музыканту непросто, но я также вижу огромный потенциал».

Отмечается, что Э.Ганиев также чувствует сильную связь с Албанией, родиной своего отца, где он регулярно выступает и где в 2022 году состоялась премьера скрипичного концерта Александра Печи. Он считает важным повышать международную известность таких композиторов, как Печи из Албании, Гара Гараев из Азербайджана, а также Джемаль Эркин, Ахмед Аднан Сайгун и Ильхан Баран из Турции. Скрипичный концерт Фазыля Сая «Тысяча и одна ночь в гареме» также часто входит в его репертуар. «Фазиль - мой образец для подражания; он так много сделал для культуры Турции и познакомил многих слушателей с классической музыкой. Я надеюсь, что в будущем смогу сам стать таким же послом», - отмечает скрипач.

FONO FORUM рассказывает, что азербайджанский скрипач также стремится познакомить свою аудиторию с произведениями двух польских композиторов: «Для меня Кароль Шимановский - один из величайших композиторов вообще; его произведения для оркестра, фортепиано и скрипки невероятны, эта музыка глубоко трогает меня». Совсем недавно Э.Ганиев записал Скрипичный концерт № 1 Шимановского, с которым в 2023 году занял второе место на конкурсе Шимановского в Катовице. Также он исполнил редко звучащий скрипичный концерт Мечислава Карловича, написанный в начале XX века: «Эту работу я открыл для себя совсем недавно и был поражён: это действительно один из самых красивых романтических концертов».

«CD выйдет только через несколько месяцев. А пока запись Эльвина Ходжа Ганиева двух концертов Мендельсона - его первая запись с оркестром - предоставляет лучшую возможность убедиться как в его виртуозном мастерстве, так и в игривом, порой дерзком обращении с публикой. Это впечатляющая визитная карточка скрипача, которого вскоре, вероятно, будут чаще видеть на европейских сценах. И не только там: совсем скоро Ганиев даст концерты в Южной Африке, Колумбии и Таиланде», - подытоживает статью об Эльвине Ганиеве немецкое издание.

Отметим, что сравнительно недавно на лейбле Solo Musica состоялся новый музыкальный релиз - уникальный сборник двух концертов для скрипки и оркестра Феликса Мендельсона Бартольди в исполнении Эльвина Ходжа Ганиева с Вюртембергским филармоническим оркестром под управлением Говарда Гриффитса.

Западные СМИ отмечают, что альбом не просто набор популярных произведений - здесь встречаются два контрастных периода творчества Мендельсона: от юношеского, почти экспериментального концерта до обретающего форму и страсть романтического опуса, который должен быть в арсенале любого серьёзного скрипача. Альбом уже доступен на CD и цифровых платформах - это отличный шанс для любителей классики услышать редкую, но важную музыкальную пару от одного из самых ярких композиторов романтизма.

