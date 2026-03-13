Джоомарт Оторбаев: Средний коридор - движущая сила торговли между Китаем и Европой

Основной движущей силой проекта Среднего коридора является огромный товарооборот между Китаем и Европой.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил бывший премьер-министр Кыргызстана (2014–2015) Джоомарт Оторбаев в ходе панельных дискуссий на XIII Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что текущие логистические изменения в мире резко повысили значимость железнодорожного транспорта. Из-за геополитической ситуации в Красном море судам приходится преодолевать длинные дистанции в обход Африки, что сделало железную дорогу более дешевой, эффективной и быстрой альтернативой.

Дж. Оторбаев, подчеркнув, что в прошлом году товарооборот между Китаем и Европой превысил $70 млрд, рассказал о потенциале Срединного коридора: «Хотя Северный коридор, проходящий через Россию и Беларусь, все еще обеспечивает 90% перевозок, он постепенно теряет свою долю рынка. Средний коридор, напротив, демонстрирует исключительный рост. В первой половине прошлого года контейнерные перевозки по этому маршруту выросли на 93%».

Экс-премьер подчеркнул, что основной причиной этого роста является эффективная коммуникация и единая регуляторная среда, выстроенная между странами региона - Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Грузией. По его словам, в коридор уже инвестировано $40 млрд.

Коснувшись основного препятствия на пути проекта, Оторбаев назвал переход через Каспийское море «узким горлышком» маршрута: «Дополнительные расходы в размере $5 000, необходимые для пересечения Каспийского моря, влияют на стоимость доставки. Мы работаем над тем, чтобы устранить этот барьер и оптимизировать переход».

Говоря о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Оторбаев отметил, что этот проект сократит расстояние между Европой и Китаем еще на 900 километров. Это позволит доставлять товары из китайского города Чунцин в немецкий Дуйсбург всего за 12 дней.

В заключение он особо подчеркнул, что Центральная Азия и Южный Кавказ перестали быть закрытыми регионами и превратились в центральные узлы, соединяющие мировую торговлю.

Гафар Агаев